Украинский моряк рассказал, как попал в плен: сначала чувствовал, что поездка не удастся

Один из освобожденных из плена украинских моряков, старший матрос катера "Никополь" Вячеслав Зинченко уже после возвращения домой рассказал, как его с командой захватили россияне.

"У меня сначала было ощущение, что поездка не удастся. Не знаю, как объяснить, но учитывая войну в стране, то, что Россия регулярно действует не по правилам, я понимал уже на борту, что не выбраться никак. Мы были маленькой мишенью против большого количества кораблей и военных катеров пограничной ФСБ России", – рассказал Зинченко в интервью LB.ua.

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На вопрос о том, есть ли у моряка обида на случившееся, он ответил, что уже нет, и что ее не было и с самого начала.

"Ее и с самого начала не было, это было больше самокопание, чем агрессия. Нельзя винить во всем руководство, мы люди военные и придерживаемся своей присяги. Но, конечно, было сначала чувство, что я бы мог быть сейчас дома, а не в маленькой камере – 5 на 5, где за тобой наблюдает вебкамера и еще и надзиратель через глазок", – рассказал Зинченко.

Но это все помогло переосмыслить свободу и ценность родных, признался освобожденный из плена моряк.

Я столько теплых слов при жизни, наверное, не сказал, как написал в тех письмах за 9 месяцев. Самым болезненным было утро 29 ноября, когда нас посадили в самолет из Симферополя на Москву – нам надели наручники в положении назад (руки были за спиной), и глаза были закрыты,

– описал первые дни плена Зинченко.

Смотрите видеосравнение, как встречали освобожденных пленных в Украине и в России

Зинченко вернулся домой 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. Вместе с Зинченко в Украину вернулись еще 23 захваченных в районе Керченского пролива моряков и 11 незаконно осужденных украинцев. В то же время России передали 35 удерживаемых в Украине человек.

Как украинские моряки попали в российский плен?

25 ноября 2018 года украинские военные моряки планово направлялись в порт Мариуполя. Внезапно в тот день в районе Керченского пролива российские пограничники протаранили буксир украинцев, обстреляли их суда, ранив 3 моряков, и захватили катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



Так россияне взяли в плен 24 украинских моряков. Сначала пленных доставили в Крым, а затем – в российские СИЗО. Там пленников судили все эти месяцы, постоянно продлевая им сроки арестов.