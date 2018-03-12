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Украинский мультфильм собрал рекордные 21 миллион гривен

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"Украденная принцесса: Руслан и Людмила" / Фото из открытых источников

Мультфильм украинского производства "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" в течение несколько дней проката собрал более 21 миллиона гривен.

Таким образом он, он побил рекорд среди украинских фильмов. Такие данные озвучил председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко в Facebook.

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"Украденная принцесса" за первый уикенд собрала 21 489 581 гривен, 285 784 зрителей! Для сравнения, "Коко" за первый уикенд – 10 234 409 гривен, 134 726 зрителей. И да, я в курсе, что уикенд был "длинный", но это все равно невероятно крутой результат для украинского фильма на собственном рынке!", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в сети появился первый официальный трейлер украинского анимационного фильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".

Теги: LifeStyle Новости Украины Кино Деньги
Источник: 24 Канал
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