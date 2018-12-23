Украинский нападающий готов отказать "Шахтеру" ради "Динамо"

Украинский нападающий казахстанского" Кайрата " Адеринсола Эсеола заявил, что готов вернуться играть в украинский чемпионат.

Нападающий в программе "Мыльный футбол" от Hub Football рассказал, что, выбирая между "Шахтером" и "Динамо", перешел бы в киевский клуб.

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"Конечно, есть разница, есть преимущества. Бывших динамовцев не бывает. Так что это риторический вопрос. Все-таки "Динамо", – сказал Эсеола.

Напомним, что Эсеола был игроком "бело-синих" в сезоне 2009/10, однако за киевский клуб не сыграл ни одного матча.

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