Украинский нападающий готов отказать "Шахтеру" ради "Динамо"
Украинский нападающий казахстанского" Кайрата " Адеринсола Эсеола заявил, что готов вернуться играть в украинский чемпионат.
Нападающий в программе "Мыльный футбол" от Hub Football рассказал, что, выбирая между "Шахтером" и "Динамо", перешел бы в киевский клуб.
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"Конечно, есть разница, есть преимущества. Бывших динамовцев не бывает. Так что это риторический вопрос. Все-таки "Динамо", – сказал Эсеола.
Напомним, что Эсеола был игроком "бело-синих" в сезоне 2009/10, однако за киевский клуб не сыграл ни одного матча.
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Источник: 24 Канал
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