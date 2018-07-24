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Украинский певец Глобин выпал с четвертого этажа в Одессе: опубликовано фото

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Певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа в Одессе
Певец Ярослав Глобин выпал с четвертого этажа в Одессе / Фото из Facebook

Украинский певец Ярослав Глобин при неизвестных обстоятельствах выпал с четвертого этажа в Одессе, из-за чего получил серьезные повреждения и был госпитализирован в больницу.

Об инциденте сообщили близкие Ярослава, передают "Факты". Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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Сейчас исполнитель в тяжелом состоянии находится в реанимации городской клинической больницы № 1. Как рассказывают родственники певца, у него многочисленные переломы нижних конечностей, таза и ребер.

Ярик упал с балкона четвертого этажа. Как конкретно и что произошло, мы пока не знаем. В больнице его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи делают все для спасения его жизни. Они говорят, что состояние Ярослава очень тяжелое,
– рассказали близкие Глобина.

Также, инцидент с падением певца подтвердили и в полиции, добавив, что в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Певца Ярослава Глобина госпитализировали после падения с 4 этажа в Одессе

Смотрите клип Ярослава Глобина:

 

Теги: Новости Одессы Чрезвычайное происшествие Новости Украины LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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