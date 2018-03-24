Украинский певец Kishe презентовал клип на зажигательную песню: видео

Популярный украинский певец Андрей Кише, более известный как Kishe, представил новую танцевальную песню и зажигательный клип. Знаменитость уже ждет теплую погоду, поэтому создал солнечное настроение треком "В лето!"

Видео зажигательного трека Kishe опубликовал на YouTube-канале, где сторонники написали десятки восторженных комментариев.

Клип "В лето!" получился не менее горячим, чем само название композиции. Солнечные пляжи, яхты и безумные вечеринки, в которых участвуют обнаженные девушки – таким изобразил теплое время года режиссер Александр Швец. Видео создавали под пристальным наблюдением самого певца.

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Не обошелся клип и без зажигательных танцев, которые так любит Kishe. Поэтому "мегалетний" трек не может оставить равнодушным, ведь с первых нот музыка заставляет подтанцовывать.

Смотрите видео клипа на горячий трек "В лето!":