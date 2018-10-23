Украинский певец LAUD представил дебютный альбом "Музыка"

23 октября мир увидел дебютный альбом украинского певца LAUD. Альбом получил название "Музыка" и содержит двенадцать композиций: девять на украинском языке, две на русском и одну на английском.

Одновременно с альбомом певец представил новый видеоклип "Подоляночка".

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Смотрите клип LAUD на песню "Подоляночка": видео

"Мы решили назвать мой дебютный альбом "Музыка". Название простое, но емкое – песни, записанные на этой пластинке, сделанные по всем канонам жанра и с душой. Конечно, так думает каждый артист, но для меня этот альбом – мое первое слово в

искусстве. Да, это танцевальная поп-музыка, но она настоящая, честная. Я уверен, что она затронет сердца и подарит радость, именно для этого мы ее и создавали", – говорит артист.

По словам певца, все песни альбома объединены темой любви и отношений.

Альбом LAUD "Музыка":

Столичной публике LAUD представит альбом на сольном концерте, который состоится 7 ноября в клубе Atlas.

Кто такой LAUD? LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать весной 2017-го, после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольським и лейблом Enjoy Records.



Впервые про Влада заговорили в 2016-м – он прошел прослушивание в шоу "Голос страны" на канале 1 + 1 и попал в команду к Ивану Дорну. Он дошел до суперфинала и занял четвертое место по результатам зрительского голосования.



В феврале 2018 певец принял участие в Национальном отборе песенного конкурса "Евровидение-2018" с композицией "Waiting". По результатам первого полуфинала он занял первое место, получив высший балл от жюри и семь баллов от телезрителей (за него проголосовало только 15% зрителей).