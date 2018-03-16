Украинский певец Женя Галич перепел "Вовчицю" Винника: видео
Лидер украинской рок-группы "O.Torvald" в эфире украинской радиостанции пошел на музыкальный эксперимент и перепел в прямом эфире композицию исполнителя Олега Винника под названием "Вовчиця".
Соответствующее Youtube-видео уже появилось на канале радиостанции "Люкс ФМ".
"Солист группы O.Torvald Женя Галич поет, как бог! Мы попросили его спеть знаменитую "Вовчицю" Олега Винника. И то, что вы сейчас услышите, вас просто поразит. Вот это был бы дуэт – Женя и Олег!", – говорится в подписи к видеоролику.
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И действительно, Женя Галич быстро вошел в образ Олега Винника и громко перепел его самый популярный хит.
Женя Галич – перепев песни "Вовчиця": видео смотреть онлайн
Напомним, что несколькими неделями ранее звезда украинского Youtube Jerry Heil представила перепев четырех песен Олега Винника, которые звучали на фоне мелодий зарубежных хитов.
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