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      Украинский пианист, который написал музыкальные шедевры в концлагере: впечатляющее видео

      Сделано в Украине 165 Читати новину українською

      В документальном фильме российского журналиста Юрия Дудя волну внимания подняло имя пианиста Всеволода Задерацкого. Что известно о талантливом, но малоизвестном украинце – читайте в материале 24 канала.

      В YouTube не найдешь архивных записей выступлений Всеволода Задерацкого. А все потому, что при жизни ему только один раз разрешили выполнить свое произведение со сцены. Даже афиши не было, просто на листе из тетради написали программу концерта.

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      Если к писателям советская власть была безжалостной, то у музыкантов было больше шансов избежать расправы энкаведистов. Однако украинский пианист из Ровно трижды сидел в тюрьме. В том числе и в лагерях Колымы, где при температуре в минус 50 градусов приходилось работать по 12 часов. Есть предположение, что Задерацкому не могли простить связь с царской семьей.

      Всеволод Задерацький
      Всеволод Задерацкий

      В 1915 году украинец преподавал музыкальную литературу царевичу Алексею и еженедельно ездил из Москвы в Царское село. Более года он знакомил будущего наследника престола с западными композиторами, объяснял разницу между музыкальными жанрами.

      Послушайте композицию "Цирковые всадники" Всеволода Задерацкого:

      Когда к власти пришли большевики, то ему это припомнили, как и поддержку белогвардейцев. Эти два пункта фактически перечеркнули его карьеру, а для НКВД он всегда остался неблагонадежным.

      Аресты композитора

      После первого ареста 1921 года его фамилию внесли в расстрельный список. В ночь перед казнью Задерацкого поместили в конфискованный дом. Там стоял рояль, и перед смертью пианист играл всю ночь. А наутро напротив его фамилии появилась надпись "Оставить живым", выведенная самым Феликсом Дзержинским. Подозревают, что "Железный Феликс" жил неподалеку и слышал эту игру.

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      Однако после пяти лет его снова арестовали. На этот раз НКВДсты еще и изъяли все произведения композитора и уничтожили их. После освобождения Задерацкому позволяли селиться только в небольших городах, а о Москве и Петербурге и не могло быть и речи. Документов не выдавали, устраивался на временные работы.

      Послушайте красивые музыкальные произведения Всеволода Задерацкого:

      В 1937 году его заподозрили в контрреволюционной деятельности. Задерацкого отправили на край Советского союза. Сначала в вагонах во Владивосток. Далее в тюрьме корабля в Магадан, а оттуда сотню километров пешком к лагерям.

      Создание лучшего произведения

      Самое удивительное, что именно в таких нечеловеческих условиях Задерацкий создал свое лучшее произведение. Каким-то образом он сумел убедить руководство лагеря дать ему клочки телеграфных бланков и карандаш. Обещал, что не напишет ни слова, только ноты. Мелким почерком он записал "24 прелюдии и фуги для фортепиано" продолжительностью более 2 часов.

      Послушайте легендарное произведение "24 прелюдии и фуги для фортепиано" Всеволода Задерацкого:

      Писал не имея возможности испытать это произведение на инструменте. Резинки не было, поэтому писал без ошибок и перечеркиваний – сразу готовое произведение.

      задерацький
      Записанное произведение Задерацкого в концлагере

      Вместо шести лет на лагерях – пробыл два, а потом еще полтора года добирался обратно к семье. На обратные билеты приходилось зарабатывать в городах рядом с лагерями.

      Последние годы своей жизни Задерацкий провел во Львове. Там он преподавал фортепиано в консерватории, выступал, выполняя чужие произведения.

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      Теги: Новости Украины Новости культуры Музыка Вспомнить все Сделано в Украине
      Источник: 24 канал
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