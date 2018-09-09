Украинский пианист с инвалидностью готовится покорять Швейцарию

Про Николая Мирошниченко уже знает весь музыкальный мир. Молодой пианист из Харькова, несмотря на патологическую болезнь, поражает коллег тем, что может легко отыграть концерт продолжительностью в девять часов. Сейчас он готовится поехать на конкурс в Швейцарию.

Родители называют сына Николя – так звали выдающегося Шопена в детстве. Но харьковский музыкант в свои 16 лет играет гораздо быстрее чем известный композитор. Он с легкостью исполняет партии на четыре руки, в его памяти – часы концертов. Он может сыграть сложнейшую композицию с первой попытки.

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Но путь к этим высотам для мальчика и его семьи был титанический, ведь они неустанно боролись за жизнь. У Николая – генетическая патология, которая с возрастом должна была бы обернуться параличом. Когда мальчику было семь, он чуть двигал пальцами – и тогда отец привил ему любовь к пианино. Теперь руки юноши над клавишами порхают легко, как птицы.

Просто чтобы он чем-то занимался. Делать из него гения и в мыслях не было,

– поделился воспоминаниями отец пианиста, тоже Николай.

Поэтому гений появился сам: Николя может заменить целый оркестр. В квартире этой семьи – десятки музыкальных инструментов. Отец Николая, спасая сына, настолько влюбился в музыку, что сам начал собирать скрипки уникальных форм и звучания.



Николай Мирошниченко играет не только на пианино он освоил 12 инструментов

Николай играет на 12 инструментах. Недавно освоил губную гармонику, флейту, баян, альт, банджо. Кроме рояля, он все изучал самостоятельно. Мечтает сыграть на органе. Однако такого талантливого пианиста отказывались учить около двадцати музыкальных школ: никто не верил, что ребенок с инвалидностью будет учиться в музыкальном училище и играть с Государственным академическим оркестром.

Лучшие моменты моей жизни. И мне приятно, когда он получает от этого удовольствие,

– рассказала мать пианиста Антонина.

Николая Мирошниченко знают мировые пианисты. В октябре 2018 года он поедет в Швейцарию на конкурс пианистов имени Шопена. Юноша прошел сложнейший отбор и станет одним из семи претендентов на победу со всего мира.

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К сожалению, спонсор, который ранее поддерживал музыканта, в этот раз не поможет с организацией путешествия в Европу. У семьи чудо-пианиста нет средств на осуществление его мечты – о первом концерте за рубежом. А мир, тем временем, смог бы услышать уникального украинского пианиста, которого спасли родители и музыка.