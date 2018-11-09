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      Украинский пилот дебютировал в тестах Формулы-4: фото и видео

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      Иван Пеклин во время тестов Ф4
      Иван Пеклин во время тестов Ф4 / motorsport.com

      Украинский гонщик Иван Пеклин провел тесты на французской Формуле 4. Тесты проходили на легендарной трассе в Ле-Мане.

      В тестах целом приняло участие 8 пилотов. При этом шесть из них уже имели опыт выступлений в различных национальных чемпионатах Ф4. В то время как 17-летний Иван Пеклин и еще один гонщик впервые сели за руль болида. До этого они выступали в картинге, который несколько отличается, пишет motorsport.com.

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      Запланированные однодневные тесты были разбиты на пять 25-минутных сессий. В первой из них Иван Пеклин попытался проходить повороты в картинговом стиле. Поэтому в конце сессии украинец уступал лучшем пилоту почти 10 секунд. После первой сессии началась та работа, которая обычно скрыта от глаз зрителей, – с инженером и тренерами Академии FFSA.

      В конце второй сессии украинец заметно ускорился и уступал лучшему времени уже 6 секунд.

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      В третьей сессии отставание Ивана составляло всего три секунды от лучшего времени. При этом он показывал результаты на уровне с пилотом, Которые уже выступали в Ф4.

      В пятой сессии улучшить свое время Пеклину помешал дождь. Однако для украинца это стала возможность испытать болид в дождливую погоду и набраться необходимого опыта.

      Видео теста Ивана Пеклина

       

      Теги: Спорт Формула-1 Гонки
      Источник: 24 Канал
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