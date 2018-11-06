Украинский писатель Макс Кидрук попал в ДТП: фото

В понедельник, 6 ноября, украинский писатель Макс Кидрук попал в аварию на Черкасщине. Виновником ДТП был, якобы нетрезвый, водитель другого автомобиля.

Об этом в Facebook сообщил товарищ писателя Юрий Даценко.

"За рулем сидел в зюзю пьяный дурак, не выкрутивший достаточно руль и ... впечатавшийся нам в левое крыло! Первая реакция – немного начистить морду наглецу, ведь ДТП, ну, просто детское по своей тупости, но я слышу запах и вижу рожу и понимаю, что кулаки здесь будут лишними", – написал Даценко.

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Ирония в том, что полицейский участок Городища находился в 50 метров и даже один из полицейских видел все собственными глазами,

– добавил он.

Правоохранители составили необходим протокол, зафиксировав ДТП. В результате аварии никто не пострадал, повреждения получили только автомобили участников события.

Что касается самого Макса Кидрука, то он тоже не получил травмы и успел на презентацию в Черкассы.