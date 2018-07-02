Украинский пловец обновил мировой рекорд: историческое видео
Пловец Андрей Говоров 1 июля на дистанции 50 метров баттерфляем установил новый мировой рекорд.
Об этом сообщает XSport.
Во время финала соревнований в Италии украинец показал время 22,27 секунды. Это позволило ему на 0,16 секунды побить мировой рекорд, который оставался неизменным с 2009-го.
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"Это история. Я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать что-то особенное", – сказал пловец.
50 метров баттерфляем неявляется олимпийской дистанцией. Впрочем, на последнем чемпионате мира в 2017-м Говоров завоевал бронзу на этой дистанции.
Рекорд Говорова:
Источник: 24 Канал
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