Украинский пловец обновил мировой рекорд: историческое видео

Пловец Андрей Говоров 1 июля на дистанции 50 метров баттерфляем установил новый мировой рекорд.

Об этом сообщает XSport.

Во время финала соревнований в Италии украинец показал время 22,27 секунды. Это позволило ему на 0,16 секунды побить мировой рекорд, который оставался неизменным с 2009-го.

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"Это история. Я оставил в ней свой след. Я действительно счастлив показать что-то особенное", – сказал пловец.

50 метров баттерфляем неявляется олимпийской дистанцией. Впрочем, на последнем чемпионате мира в 2017-м Говоров завоевал бронзу на этой дистанции.

Рекорд Говорова: