Украинский пловец победил на соревнованиях во Франции
Крымчанин Андрей Говоров завоевал золото на этапе соревновательной серии «Маре Нострум» по плаванию в Кане-ан-Руссийон, что во Франции.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
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Говоров победил на дистанции 50 метров баттерфляем.
Источник: 24 Канал
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