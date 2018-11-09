Украинский пловец Романчук финишировал третьим на кубке мира в Японии
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на кубке мира в Токио.
Наш спортсмен показал третье время (3.42,63) на дистанции 400 м вольным стилем, уступив лишь двум представителям Японии.
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Стоит напомнить, что на предыдущем этапе Кубка мира в Китае Романчук финишировал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем, а на дистанции 1500 метров завоевал золотую награду.
Источник: 24 Канал
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