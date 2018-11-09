Украинский пловец Романчук финишировал третьим на кубке мира в Японии

Наш спортсмен показал третье время (3.42,63) на дистанции 400 м вольным стилем, уступив лишь двум представителям Японии.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал бронзовую награду на кубке мира в Токио.

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