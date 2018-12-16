Украинский пловец Романчук выиграл "золото" на чемпионате в Китае
Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде" в китайском городе Ханчжоу.
Спортсмен преодолел заплыв на 1500 метров вольным стилем на "короткой воде" (длина бассейна — 25 метров) за 14 минут 9,14 секунды.
На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери и своим результатом установил новый рекорд чемпионата.
Источник: 24 Канал
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