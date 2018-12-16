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      Украинский пловец Романчук выиграл "золото" на чемпионате в Китае

      21 Читати новину українською
      Михаил Романчук
      Михаил Романчук / RTBF.be

      Украинский пловец Михаил Романчук выиграл "золото" на чемпионате мира на "короткой воде" в китайском городе Ханчжоу.

      Спортсмен преодолел заплыв на 1500 метров вольным стилем на "короткой воде" (длина бассейна — 25 метров) за 14 минут 9,14 секунды.

      На последних метрах дистанции украинец опередил титулованного итальянского пловца Грегорио Палтриньери и своим результатом установил новый рекорд чемпионата.

       

      Теги: Спорт Плавание
      Источник: 24 Канал
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