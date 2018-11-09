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      Украинский полицейский покорил мировые соревнования IRONMAN

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      Полицейский из Днепра Святослав Цветков
      Полицейский из Днепра Святослав Цветков / Фото из социальных сетей

      Полицейский из Днепра Святослав Цветков стал первым в мировых соревнованиях IRONMAN, которые состоялись в Турции.

      Об этом говорится на Facebook-странице полиции Днепропетровской области.

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      Полицейский проплыл почти два километра в Средиземном море, потом проехал еще почти сотню на велосипеде, после чего еще и пробежал двадцатикилометровое расстояние. И все это без отдыха – за почти четыре часа.

      Он стал лучшим среди 1700 спортсменов из разных стран мира. Святослав Цветков – старший инспектор тренингового центра МВД. Он многократный призер кубков Европы по триатлону, чемпион Украины по офицерскому троеборью.

      Ежедневно на работе он тренируется сам и учит будущих правоохранителей тактике самозащиты, огневой подготовке, прицельной стрельбе и мотивирует полицейских заниматься спортом.

      Что такое конкурс IRONMAN? IRONMAN – серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимую Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая следующая гонка серии состоит из трех этапов, которые проводят в таком порядке и без перерывов: заплыв, заезд на велосипеде и марафонский забег. Триатлон IRONMAN считается одним из самых сложных однодневных соревнований в мире.

      Теги: Новости Украины Новости Турции Спорт Новости Днепра Полиция
      Источник: 24 Канал
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