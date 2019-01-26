Украинский полузащитник отказал турецкому клубу, чтобы получить вызов от Шевченко

Украинский полузащитник Роман Безус, который на этой неделе перешел в бельгийский "Гент", отказался от контракта с турецким клубом. Безус заявил, что переезд в Турцию закрыл бы перед ним двери в сборную Украины.

Бывший полузащитник "Динамо" рассказал, что в последнее время много общался со своими агентами.

Читайте также: "Карпаты" подтвердили переход Шведа

"В последнее время мы много общались с моими агентами, и наиболее предметный разговор был с одним из турецких клубов. Президент этой команды даже прилетал в Бельгию, мы встречались, но я ответил отказом", – цитирует Романа "Команда №1".

Безус заявил, что он не перешел в турецкий клуб не из-за условий личного контракта.

"Да нет. В этом вопросе все было как раз наоборот. Но я понимал, что после этого перехода мне придется забыть о сборной Украины, а "Гент", надеюсь, как раз поможет туда вернуться", – резюмировал полузащитник.

Безус 25 января официально перешел в бельгийский "Гент". Игрок подписал контракт с клубом сроком на 3,5 года – до лета 2022 года.

За сборную Украины 28-летний игрок сыграл 19 матчей, в которых забил 4 гола. Ранее, Роман играл за "Днепр", "Ворсклу" и киевское "Динамо".