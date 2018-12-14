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      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели

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      Почему популярность порно в Украине выросла
      Почему популярность порно в Украине выросла / Открытые источники

      Украинские пользователи неожиданно значительно повысились позиции в рейтинге любителей интернет-порно. Выросли в этом списке аж на 11 пунктов за год. Как изменились предпочтения украинцев и почему любителей "клубнички" прибавилось – разбирались журналисты 24 канала.

      Один из самых популярных порносайтов в мире опубликовал нынешнюю статистику своего посещения. "Украинские" результаты оказались интересными.

      Украинский "прорыв"

      В 2017 году в рейтинге пользователей платформы Pornhub Украина заняла 27 место. Тогда в среднем украинцы тратили здесь на просмотр "клубнички" 9 минут и 54 секунды.

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      За этот год ситуация изменилась – и украинцы-сторонники Pornhub ворвались в топ-20 самых активных пользователей, заняв 16 место. При этом украинские пользователи перегнали российских, аргентинских и шведских любителей "горяченького". А на просмотр тратили в этом году уже в среднем 10 минут 26 секунд.

      Психолог, эксперт по взаимоотношениям Роман Мельниченко в комментарии 24 каналу объяснил – не не "сексуально взволнованных" украинцев стало больше, а технический прогресс.

      Больше порно смотреть стали, потому что технический прогресс способствовал тому, что порно вышло на новый уровень. Увеличилось количество просмотров с телефона. Больше комплектующих, лучший интернет – больше доступа к порноресурсам. Раньше были видеомагнитофоны – порно было малым. Появился интернет – и трафик порно растет с каждым годом,
      – уточнил психолог.

      Он также отметил, плюс ко всему – телефон не доступен другим. Есть пароль, отпечаток пальца, и значительно сложнее зайти и выяснить – что же ты такое смотришь. Поэтому люди меньше боятся, что их "засекут" за просмотром порно, и, соответственно, его смотрят.

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      Аниме-порно вместо "турецкого"

      Несколько изменились и предпочтения наших соотечественников на Pornhub. Аналитики платформы отметили, что в целом прирост украинских просмотров обеспечили совершенно новые пользователи платформы, на это указывают существенные изменения в предпочтениях контента: на 367% вырос запрос "Аниме" на 113% – "Хентай" и на 79% – "Мультфильм". А в 2017 наибольший прорыв продемонстрировал запрос "турецкое порно", его искали на 1367% чаще.

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      Если сравнивать популярные запросы по возрастным группам в целом, то "хентай" и "аниме" в лидерах у пользователей в возрасте от 18 до 24 лет. И поскольку эти категории способствовали росту количества просмотров украинских пользователей за последний год, можно сделать вывод, что именно людей такого возраста увеличилось среди украинских сторонников Pornhub.

      Психолог объяснил – сегодня игровая индустрия имеет огромное влияние. Бюджеты игр такие же как и у голливудских блокбастеров, есть реклама и тому подобное. Ранее в играх делался упор на реалистичность. Когда появился доступ к планшетам и телефонам – начали снижаться требования к реалистичности.

      Соответственно, начала доминировать мультяшная графика. И она делается с сексуальным подтекстом, как женские, так и мужские фигуры. Дети, которым родители покупают планшеты и смартфоны, уже в играх сталкиваются с первыми элементами порно: например, когда аниме-героиня с пышным бюстом и длинными ногами "мочит" монстров. И фантазии ребенка в эту сферу идут,
      – отметил Роман Мельниченко.

      Он добавил, что на сегодня еще не изучено, к каким результатам это приведет, но игровая индустрия влияет в том числе на сексуальные предпочтения – уже очевидно.

      Почему украинцы ищут "рашн"

      В прошлом году в поиске порноресурса запрос на "русское" порно был в тройке лидеров среди украинских искателей. А в этом году "русские" сместились на 5 место.

      Роман Мельниченко объяснил: высокий запрос на "рашн гьол" – не касается политики и отношений между украинцами и россиянами. Это имеются в виду не русские девушки, а славянки – как известно, самые красивые в мире.

      Кроме того, с появлением смартфонов высокий запрос на частное порно. Не постановочное. И как раз в этом случае в поиске фигурирует запрос "русские". Это как раз поиск частного видео с девушками (или ребятами) славянской внешности,
      – разъяснил эксперт.

      Женщины и мужчины

      В прошлом году женская часть всех украинских пользователей порно-ресурса составляла 20%. В этом году их стало больше – 27%. Для сравнения, больше всего женщин – 38% – среди филиппинских пользователей. Меньше – 24% – среди немецких.

      Это общемировая тенденция. Женщины "подтягиваются" к мужчинам. Все мировые исследования показывают, что женщинам порнография так же нравится, как и мужчинам, просто раньше было патриархальное давление. Сейчас оно ослабело. А в действительности естественное либидо женщины выше, чем у мужчины. Но в патриархальном обществе думали, что наоборот. Сейчас снимаются эти барьеры, общественные предрассудки, и женщины тоже смотрят порно,
      – прокомментировал Роман Мельниченко.

      По словам психолога, в целом просмотр порнографии безвреден. Кроме случаев, когда у человека компульсивное расстройство – когда она не может возбуждаться ни от чего, только от просмотра порно. Это уже не здорово.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Интернет Статьи Психология Порно Секс Здоровье
      Источник: 24 канал
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