Украинский призер чемпионата Европы рассказал об ужасных жилищных условиях

Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Сергей Никифоров заявил, что после аннексии Крыма испытывает серьезные жилищные проблемы.

Кроме бронзы чемпионата Европы в Берлине на счету Никифорова также бронза чемпионата Европы-2017 в помещении, пишет Xsport.

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В манеже есть маленькая комната, там не развернуться, не обернуться. Я там живу, но это временно. Богу только известно, когда эта карьера закончится. Тогда меня могут просто взять и выгнать из манежа,

– сказал украинский спортсмен.

Напомним, что в Никифорова пытались отобрать бронзовую медаль чемпионата Европы.

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