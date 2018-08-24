Украинский призер чемпионата Европы рассказал об ужасных жилищных условиях
Бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Сергей Никифоров заявил, что после аннексии Крыма испытывает серьезные жилищные проблемы.
Кроме бронзы чемпионата Европы в Берлине на счету Никифорова также бронза чемпионата Европы-2017 в помещении, пишет Xsport.
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В манеже есть маленькая комната, там не развернуться, не обернуться. Я там живу, но это временно. Богу только известно, когда эта карьера закончится. Тогда меня могут просто взять и выгнать из манежа,
– сказал украинский спортсмен.
Напомним, что в Никифорова пытались отобрать бронзовую медаль чемпионата Европы.
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Источник: 24 Канал
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