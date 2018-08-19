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Украинский прыгун в воду Пригоров принимал участие в соревнованиях в оккупированном Крыму: фото

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Украинский спортсмен Алексей Пригоров принял участие в соревнованиях в Крыму
Украинский спортсмен Алексей Пригоров принял участие в соревнованиях в Крыму / Getty images

Украинский прыгун в воду, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 Алексей Пригоров засветился на соревнованиях по экстремальным видам спорта в оккупированном Крыму.

Такой турнир состоялся 18 августа в поселке Симеиз возле Ялты.

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Участники соревнований прыгали в открытое море с трамплина, установленного на высоте 27 метров.

СМИ оккупированного полуострова хвастаются, что несмотря на санкции для участия в турнире приехало немало иностранцев. Отмечают, что были представители США, Великобритании, Франции, Колумбии, Мексики и даже Украины.

Как информирует на своей странице в Twitter представительство МИД России в Крыму, золото на соревнованиях Cliff Diving World Cup завоевал британец Гэри Хант, серебро – украинца Алексея Пригорова, а бронза – у американца Кайла Митриона.

На фото, размещенном в заметке, человек, который занял вторую строчку, действительно похож на украинского прыгуна в воду и призера Олимпиады-2008 31-летнего Алексея Пригорова.

Пригоров Крим змагання
Алексей Пригоров (крайний слева) принял участие в соревнованиях в оккупированном Крыму

Пригоров стрибки у воду

Пригоров – бронзовый призер Олимпийских игр 2008

Кто такой Алексей Пригоров?
Украинский прыгун в воду, уроженец Харькова. Бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Эту олимпийскую медаль он завоевал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Квашей. Пригоров также является чемпионом Европы 2010 года и имеет звание заслуженный мастер спорта. В 2017-м году Пригоров переквалифицировался и впервые принял участие в соревнованиях по хайдайвингу – экстремальные прыжки в воду с большой высоты.

Теги: Новости спорта Новости Украины Ялта Скандал Аннексия Крыма Новости Крыма Водные виды спорта
Источник: 24 канал
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