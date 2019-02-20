Украинский радиолокатор большого радиуса действия заинтересовал ряд стран

Украинская государственная оборонная компания "Спецтехноэкспорт" провела демонстрацию работы радиолокационных систем P-18MA / P-180U, после которой ряд стран выразила сильные интерес разработкой. Представители иностранных государств заявили, что радар имеет большие перспективы экспорта.

Портал Defence Blog сообщил, что "Спецтехноэкспорт" провел на полигоне под Киевом демонстрацию локатора. Обновленную версию существенно модернизированной радиолокационной системы продемонстрировали военным атташе зарубежных стран.

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Украинская частная компания разработала все ключевые компоненты систем P-18MA/P-180U, кроме антенны. Представители посольств иностранных государств, высоко оценили развитие украинских технологий и заявили, что радар имеет большие перспективы экспорта.

В частности индийские партнеры "Спецтехноэкспорта" проявили серьезный интерес к системе. Во время международной выставки AeroIndia 2019, которая состоится 20-24 февраля в Бангалоре, будет проведен ряд переговоров о возможности поставок украинского радарного комплекса для нужд индийских вооруженных сил.

Локатор предназначен для обнаружения различных типов воздушных целей на дальних расстояниях и раннего предупреждения о пребывании в воздушном пространстве страны вражеского объекта. Он способен обнаружить цели, которые остаются незаметными на других полосах частот. В то же время работа радаров одинаково эффективна в различных погодных условиях.

Предыдущая версия радара имела недостаток, из-за которого идентификация целей проходила с низкой точностью. В модернизированной версии системы этот недостаток успешно решается с помощью новейших методов обработки сигналов и координат. Таким образом, этот радар способен обеспечить точное нацеливание для союзных систем ПВО. В то же время радар остается практически неуязвимым для радиолокационных ракет.

Смотрите видео: Демонстрация системы VHF Radar

Что такое AeroIndia 2019?Одна из ведущих международных выставок в аэрокосмической отрасли. Aero India проводит Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Министерства обороны Индии совместно с Авиационным объединением Индии.



Выставка проводится раз в два года в Бангалоре и собирает участников со всего мира. Выставка дает возможность для создания совместных программ исследований, а также технологических партнерств. Aero India 2019 уже двенадцатый по счету.