Украинский разработчик представил LED-лампу для креативных фото в Instagram

Украинец Алексей Тищенко представил на платформе коллективного финансирования Indiegogo мобильную лампу на основе LED-технологии. Ее особенность — возможность устройства изменять цвета света и регулировать работу лампы с помощью смартфона через отдельное приложение.

Об этом сообщает Na chasi.

Устройство, разработанное Тищенко, полностью автономное, небольших размеров и излучает яркое цветное освещение. Также лампа водостойкая, следовательно, ее можно брать с собой куда угодно. Сам автор проекта рассказал, что устройство предназначено для всех, кто увлекается творческой фотосъемкой и экспериментирует в Instagram.

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Разработанный гаджет имеет 400 режимов освещения и излучает около 16 миллионов цветов. Управлять устройством можно с помощью смартфона. Обычная лампа обойдется в 150 долларов, а за осветитель длиной в 1 метр придется выложить 180 долларов. Однако для тех покупателей, которые поддержит проект на краудфандинговий платформе, стоимость составит 80 долларов.

По состоянию на 9 марта 2018 года такую ​​лампу уже предварительно заказали 59 человек. Общая сумма собранных средств превысила 12 тысяч долларов.

Смотрите промо-видео проекта мобильной лампы