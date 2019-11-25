Украинский разведчик в тылу врага: кто такой Эдуард Матюха и почему его рассекретили

Вывод с оккупированных территорий разведчика Эдуарда Матюхи, который более пяти лет работал в оккупированном Донбассе, вызвал много вопросов. Что узнал украинский разведчик и почему его рассекретили именно сейчас, – в материале 24 канала.

В ОРДЛО большая агентурная сеть

По словам экс-главы Луганской ОГА Георгия Туки, в течение пяти лет войны с Россией случаев с рассекречиванием наших разведчиков на оккупированных территориях было немало. Пример Эдуарда Матюхи, который работал в свое время "народным мэром" Горловки, а также имел высокие должности в партии "ДНР" – не первый, когда вроде бы гражданский человек работает с украинскими спецслужбами.

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Напомним, летом в Украину перешел двойной агент Сергей Лукьяненко, который два года работал в так называемой генпрокуратуре "ДНР". С помощью украинских спецслужб ему вместе с семьей удалось вернуться домой. Для СБУ он привез немало вещественных доказательств. По его словам в интервью телеканалу ICTV, управление внутренней безопасности "прокуратуры" возглавлял кадровый российский офицер, который в 2014 году руководил захватом прокуратуры в Донецке.



В "ДНР" и ЛНР "немало патриотов, защищающих Украину от врага в тылу

"Надо понимать принципиальную разницу между теми, кто осуществляет, условно говоря, диверсионные акции в тылу врага, и человеком, который работает на политической должности. Можно себе представить, какой объем информации политического характера Матюха передал украинским спецслужбам", – убежден Георгий Тука.

Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев замечает: многие люди на оккупированных территориях готовы помогать Украине.

Такая агентура – которая аффилирована в руководство ОРДЛО, занимается сбором информации, а не проведением боевых операций, запрещенных минскими соглашениями. Такие люди должны быть, и они есть. Это показатель работы украинских спецслужб,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

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Кто такой Эдуард Матюха?

Бывший "народный мэр" Горловки Донецкой области Эдуард Матюха – украинский разведчик, который работал пять лет среди боевиков, и на днях вернулся в Украину. Матюха рассказал, что собирал информацию о преступлениях России и заводил контакты с российскими коммунистами.



Эдуард Матюха пять лет работал в тылу врага в пользу Украины / Скриншот с видео

Что узнал украинский разведчик:

Пророссийские непризнанные анклавы (Абхазия, Северная Осетия, Приднестровье, "ДНР" и "ЛНР") координируются Кремлем через КПРФ, в партии даже есть ответствененный за это человек – депутат Тайсаев Казбек Кучукович;

С этим депутатом и другими коммунистами формируются российские "гуманитарные конвои", в которые включают автомобили с наличными для оккупированных территорий Донбасса;

В прошлом году планировалось восстановление проекта "Новороссия". Это были военные планы по захвату Харьковской области, Одесской области и созданию сухопутного коридора к полуострову Крым.

Почему разведчика Эдуарда Матюху рассекретили?

По словам Георгия Туки, точная причина неизвестна. Но Матюха – неслучайный человек. И с точки зрения безопасности ему и его семье ничего не угрожает. Тем более, что он публичный человек на оккупированных территориях.

Матюха может свидетельствовать в международных процессах "Украина против России." Вполне возможно, что его эвакуация из оккупированной территории связана тем, что его в ближайшее время будут использовать в качестве свидетеля в международных судах и исках. Матюха может предоставить большое количество информации,

– считает Тука.



Матюха может доказать связь террористов с Кремлем / Фото Getty

Дмитрий Снегирев замечает: есть такая комбинация спецслужб, когда агента выводят и принимается решение об информационном сопровождении этого процесса. Хотя вернуться в ОРДЛО разведчик уже не сможет.

"Вывод разведчика – информационно-психологическая операция с целью деморализации противника. Демонстрация наличия агентов в их среде, невозможности работы их так называемых спецслужб. И показ способности украинских спецслужб в проведении оперативной комбинации на оккупированной территории. Сильный психологический фактор. Это основной момент, почему пошли на его легализацию", – отмечает Дмитрий Снегирев.

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Однако, по мнению специалистов, сомнительно, что рассекречивание нашего агента в ДНР связано со встречей в нормандском формате, которая состоится 9 декабря в Париже. Как отмечает Георгий Тука, Матюха обладает важной информацией, которая доказывает участие российских военных в вооруженном конфликте на Донбассе.

Эдуард Матюха знает о содержании и содержимом так называемых гумконвоев и рассказывать может часами. И о связях с Госдумой России. А это факты о политической поддержке Россией террористов,

– подчеркивает Георгий Тука.

Пока под вопросом, почему Эдуарда Матюху рассекретили. Впрочем, разведчик может стать ценным свидетелем военных преступлений России против Украины. Кроме того, это лишнее доказательство того, что многие украинцы на оккупированных территориях готовы помогать Украине. Важно, чтобы они не были отвергнуты украинскими спецслужбами.