12:32
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бердымухамедов и 50 оттенков серого. Любимая игрушка Кирилла
      Вєсті Кремля
      23:07, 6 февраля
      Вести.UA: Конец дружбы с Коломойским. Обучение депутатов в драках
      Вєсті.UA
      20:28, 6 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Украинский рекорд: золотовалютные резервы достигли вершины 2012

      95
      Насколько выросли золотовалютные резервы Украины? / investory.news

      Как бы кто не пророчил экономике Украины крах и дефолт, а подобного рода бредовые утверждения с легкостью разметаются демонстрирующими свой стабильный рост золотовалютными резервами.

      Причем, по итогам января достигших своего восьмилетнего пика.

      Так, за январь 2020 Украине удалось увеличить объем ЗВР на 3,9% до $26, 292 млрд. В последний раз подобный уровень ЗВР был зафиксирован в ноябре 2012 года.

      Читайте! Каковы последствия укрепления гривны: объяснение НБУ

      Хотелось бы данном контексте отметить два очень важных момента.

      Первый, это то, что максимальный уровень ЗВР в Украине был зафиксирован в апреле 2011 года и составлял он $38,351 млрд. Однако, с этого периода началось стремительное сокращение ЗВР и по состоянию на январь 2014 года резервы составляли $17,8 млрд.

      Второй, очень важный момент, это то, что сторонники дефолта с каждым разом как намекают на объявление о невозможности выполнения Украиной долговых обязательств, должны ознакомиться, хотя бы, с основным требованиями МВФ относительно не объявления, а лишь старта обсуждения дефолта. А это – неспособность государства обеспечить своими ЗВР трехмесячного импорта в страну.

      С учетом же того, что ежемесячный импорт в Украину составляет в среднем $6 млрд, то нынешний уровень ЗВР погашает более чем 4-х месячное обеспечение оного.

      Кстати, напомню, что по итогам 2019 года золотовалютные резервы Украины выросли на 22% до $25,3 млрд. Ожидается, что в 2020-м рост ЗВР превысит $29 млрд. Получится ли достигнуть этой планки?

      Обратите внимание: Источник прибыли Ахметова – это Украина, – Лещенко

      Оскар-2020: прогнозы букмекеров на потенциальных лауреатов престижной премии
      сегодня
      940
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Госрезерв Деньги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:03 Украинский рекорд: золотовалютные резервы достигли вершины 2012
      Злой Одессит 95
      сегодня , 11:27 Украина сыграет матчи с Кипром, Северной Ирландией и Израилем: названы города и даты
      Ігор Саджениця 76
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      79
      5 февраля , 13:26 Топ-5 покер-румов на реальные деньги: где играть украинцам в 2020 году
      134
      сегодня , 09:19 "Охотник" от Boeing: как Британия готовится реагировать на агрессию России
      Світлана Попова 409
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук