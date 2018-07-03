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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинский рекордмен Говоров впервые рассказал, как его пытались переманить в Россию

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Андрей Говоров
Андрей Говоров / Getty images

26-летний украинский пловец Андрей Говоров, который накануне установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров, впервые рассказал, как его пытались перекупить россияне.

Пловец, который является уроженцем Севастополя, вспоминает, как уже после аннексии Крыма ему поступало немало предложений из России.

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Был такой эпизод, когда мне поступили предложения со стороны России – переехать туда жить и выступать под их флагом. Это было в то время, когда Крым перестал быть под нашим флагом,
– рассказал пловец в интервью "УНН".

Он говорит, что тогда обратился за советом к нардепу Андрею Павелко, который сейчас является президентом ФФУ.

"Это тот человек, который оказывает мне поддержку постоянно, еще с 19 лет. Он мне помогал и квартиру покупать, и получать квартиру за юношеские олимпийские игры, он постоянно меня поддерживает, и даже последние два года после Олимпиады он мне помог выйти из кризиса подготовки, поскольку у меня были проблемы с оплатой тренера... И именно Андрею Васильевичу я рассказал о том, что у меня были предложения от РФ", – признался Говоров.

Пловец отмечает, что больше нигде об этом не афишировал, поскольку, по его словам, "предложения такого рода трудно доказуемы".

Говоров уверяет, что перейти выступать под флаг другой страны у него желания никогда не было и он об этом ничуть не жалеет.

1 июля Андрей Говоров установил мировой рекорд на соревнованиях в Риме – дистанцию 50 метров баттерфляем он преодолел за 22,27 секунды.

Теги: Новости Украины Новости спорта Плавание Украина – Россия Новости России Рекорды
Источник: 24 Канал
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