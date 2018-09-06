Украинский рекордсмен мира выступит на Кубке мира в России

Чемпион Европы по плаванию на дистанции 50 метров баттерфляй Андрей Говоров будет выступать на этапе Кубка мира в российской Казани, который пройдет с 7 по 9 сентября.

Об этом сам спортсмен заявил в своем Instagram.

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В марте этого года Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов своим указом рекомендовал не ездить на соревнования в Россию, а также оставил без призовых тех спортсменов, которые все-таки поедут.

Однако указ министра не помешал сборной Украины по дзюдо летом принять участие на чемпионате Европы в Екатеринбурге. Также в Россию на бой ездил боксер Александр Усик, а недавно стало известно, что теннисистка Леся Цуренко заявилась на Кубок Кремля.

Напомним, что 1 июля Андрей Говоров на дистанции 50 метров баттерфляем установил новый мировой рекорд. А позже Говоров завоевал золотую награду на чемпионате Европы на своей основной дистанции 50 метров баттерфляем.

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