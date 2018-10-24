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      Украинский режиссер Слабошпицкий будет снимать фильм вместе с Брэдом Питтом

      29 Читати новину українською
      Мирослав Слабошпицкий
      Мирослав Слабошпицкий / Facebook

      Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий будет снимать фильм "Тигр", продюсерами которого станут Брэд Питт и Дарен Аранофски.

      Об этом сам Слобошпицкий сообщил в Facebook.

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      Он распространил ссылку на соответствующую новость в американском издании Veriety.

      Сценарий фильма "Тигр" будет базироваться на книге канадского журналиста Джона Вайанта. В ней описана реальная история о нападениях на людей амурского тигра на дальнем востоке России в 90-х годах прошлого века.

      Права на экранизацию книги еще в 2010-м году выкупила студия Focus. Сначала планировалось, что режиссером ленты станет культовый американский Даррен Аронофски, а главную роль исполнит Брэд Питт.

      Впоследствии оба решили выступить в роли продюсеров картины, а кресло режиссера отдали украинцу Слабошпицкому.

      Кто такой Мирослав Слабошпицкий?
      Украинский режиссер, известный по ленте "Племя" про интернат для детей с недостатками слуха. Лента особенная тем, что стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова – исключительно на украинском языке жестов, и при этом не имеет субтитров, интертитров или закадрового голоса. Картина была в прокате в десятках стран и была представлена более чем на 100 кинофестивалях, где получила более 40 наград – среди них Европейский киноприз и 3 приза Каннского кинофестиваля.

      Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Брэд Питт Кино
      Источник: 24 канал
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