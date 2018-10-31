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      Украинский рэпер Freel выпустил клип и рассказал о дебютном сольном альбоме

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      Украинский рэпер Freel выпустил клип и рассказал о дебютном сольном альбоме
      Украинский рэпер Freel выпустил клип и рассказал о дебютном сольном альбоме / 24 канал

      Украинский рэпер Freel выпустил клип на первый сингл со своего дебютного альбома "Вспышка", премьера которого запланирована на 19 ноября.

      Экранизированный трек называется "Intro". Именно с этой песни и начнется альбом.

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      В клипе снялись друзья-музыканты Фрила: Ярмак, Фэйм и Дэн да Фанк из группы "кАчевники", Дмитрий Машкин из коллектива "Stepan i Meduza". Режиссером работы стал Богдан Якименко.

      Мы хотели снять стрит-видео: с баскетболом, тверком, скейтами и танцами. Трек я написал буквально за полчаса, он получился максимально честным и откровенным — я рассказываю, как работал на 4 работах, как мне это однажды надоело, и я решил писать альбом,
      – сказал Фрил.

      Відомий український репер Freel
      Известный украинский рэпер Freel

      Всего в дебютный альбом "Вспышка" вошло 14 треков. Из них 2 — это традиционные для хип-хопа скиты (вставки между песнями, которые подводят к следующим трекам). Один из этих скитов специально для альбома "Вспышка" записал писатель Сергей Жадан. Также на сборке будет и совместный трек с Дилей. Музыканты и раньше неоднократно сотрудничали: еще в 2010-м Диля и "На Відміну Ві"» выпустили сингл "Обними меня".

      Это песни о войне и любви. Несколько лет назад мне особенно не хотелось жить: я думал пойти на фронт и там как-то красивее умереть, хотел поехать в Африку волонтером, но потом смог взять себя в руки и задумал написать "Вспышка",
      – добавил рэпер.

      Альбом поступит в продажу 19 ноября в iTunes.

      Видео премьеры клипа (Внимание! Присутствует ненормативная лексика)

       

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: LifeStyle Музыка Новости Украины
      Источник: 24 канал
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