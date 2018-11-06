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      Украинский рэпер выпустил трогательную песню о защитниках Донецкого аэропорта

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      Freel
      Freel / Фотограф Е. Люлько

      Украинский рэпер Freel выпустил главный трек из своего нового одноименного альбома "Спалах". Эту песню рэпер написал во время последних боев за Донецкий аэропорт, однако свет она увидела только сейчас.

      Freel рассказал, что события в Донецком аэропорту его поразили до глубины души. Трек получился очень чувственным.

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      Видео: Freel – Спалах

      "Следя вместе со всей страной за новостями, думал: "Я обязан что-то сделать, нельзя сидеть, сложа руки". И написал "Спалах". Плакал и писал, писал и снова плакал. Песня долго лежала, ожидая своего времени. Я вернулся к ней, когда мой лучший друг, писатель Артем Чех, пошел на войну. Я знал, что иногда Чех так же, как герой песни, звонит домой с передовой, просто чтобы сказать жене, что любит ее, что он жив", – рассказал рэпер.

      Freel – Спалах
      Украинский рэпер Freel 

      На самом деле, этот трек уже звучал вживую. Первыми его услышали защитники Донецкого аэропорта в арт-поселке "Обирок", который основал режиссер фильма "Добровольцы Божьей Четы" Леонид Кантер.

      Рэпер рассказал – выступление было настоящим испытанием, потому что оценку его творчеству давали "киборги".

      После выступления кто-то из "киборгов" подходил ко мне с одобрением — мол, Freel , клевый трек, выпускай! Получал ли я когда-нибудь выше оценку своего творчества, чем эта? Нет. Напишу ли я когда-нибудь текст лучше, чем в этой песне? Не уверен. Абсолютно все говорят мне, что это моя лучшая песня за жизнь,
      – признается музыкант.

      Текст песни Freel – Спалах

      Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами,
      Мама, дивись, ти вві сні кров'ю із носа подушку заляпала,
      Мама у дзеркала тихо шепоче так: "Синочка, синочка, рідний!"
      Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно

      Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало
      Нашо на нього ви лізли? Чи вам землі видавалося мало?
      Вчора ти з крові і плоті — і вже сьогодні лиш номер.
      Мамо, тут холодно, що буде потім? Холод собачий, піднятий комір

      Бога немає, мам! Як він мене забере?
      Страху немає, це означає, що не існує і смерті
      Все було б добре, та нам всім під ноги з дерев
      Цієї осені падали зверху тільки порожні конверти

      О, не журися за тіло, це лиш набір — шкіра та м'язи,
      Мапу щодня я малюю тобі, та тут немає дороговказів.
      Нас з пацанами багато — іскрами вгору вогняний гейзер,
      В небо сьогодні погляньте із татом, я поряд із Бетельгейзе

      Я тихо жив, не користуючись попитом, був із емоцій і м'яса,
      В аеропорті будь-хто стане роботом, і вже забув я своє ім'я сам.
      Мої суглоби — шарніри, а замість крові мастило — і пофіг
      Вами сьогодні в прямому ефірі тут повечеряє Сергій Прокоф'єв

      Ми тут зажаті, напевно, у найміцніші на світі лещата,
      Мам, ще не темно, можна ми з хлопцями ще забіжим на Хрещатик?
      Стукають разом із серцем підошви, діжка із квасом, каштани, пломбір
      Мамо, мамусю, а можна я з пошти прямо в дитинство подзвоню тобі?

      Сумно і пусто — так найчастіше, серце моє має бути хоробрим,
      Станеш мангустом, коли у тиші навколо тебе чатують лиш кобри,
      Із злетних смуг наших відносить в Валгаллу вогняним вихором,
      Плач Ярославни по всій країні —від Позняків і до Сихова

      Ти пам'ятаєш, залізом просякло повітря, в день той напилась земля,
      Звідки калюжі ці, хто їх тут витре, сльози іржаві з'їдає імла,
      Я як щеня, що не люблять, на глибину залізло й не тоне,
      Ні, ми не роботи, ми живі люди, нас півкраїни залізобетонних

      Я сподіваюсь, ти іще не спала
      Я сподіваюсь, що не розбудив,
      Здається, це останній залп, останній спалах,
      Дзвоню, бо я люблю тебе, бо я іще живий

      Я сподіваюсь, ти іще не спала
      Я сподіваюсь, що не розбудив,
      Здається, це останній залп, останній спалах,
      Дзвоню, бо я люблю тебе, бо я іще живий

      Премьера дебютного альбома "Спалах" запланирована на 19 ноября. В него вошло 14 треков. Из них 2 — это традиционные для хип-хопа скиты (вставки между песнями, которые подводят к следующим трекам). Один из этих скитов специально для альбома "Спалах" записал писатель Сергей Жадан. Также на сборке будет и совместный трек с Дилей. Музыканты и раньше неоднократно сотрудничали: еще в 2010-м Диля и "На Відміну Від" выпустили сингл "Обійми мене".

      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Киборги Музыка
      Источник: 24 канал
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