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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Украинский рынок диагностических медицинских препаратов заполонен подделками, – расследование

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Медицинские препараты
Медицинские препараты / 5.ua

Украинские больницы и диагностические центры закупают поддельные диагностические тест-системы, которые не соответствуют требованиям и не имеют сертификатов.

Это несет угрозу жизни и здоровью людей из-за некорректной диагностики и последующего неправильного лечения. Об этом рассказали журналисты в программе расследований "Стоп коррупции" на 5 телеканале.

По их сведениям, поддельные диагностические препараты заполонили рынок из-за появления компании-клона, которая выпускает и продает медицинские тест-системы без сертификатов соответствия. Их производством и сбытом под маркой "Vitro-Test" занимается компания "Раминтек ЛТД" – недавно созданная компания-клон, которой владеет и руководит Александр Мурга. Он – бывший бизнес-партнер и директор компании "ИПК" Раминтек", которую много лет назад основали ученые-медики Игорь Николаенко и его жена Галина Раевская.

"Нашей основной целью был выход на европейский рынок. Для этого нам нужны были все сертификаты, в том числе международные", – рассказал Игорь Николаенко журналистам. Благодаря сертификации и высокому качеству продукции, выпускаемой компанией "ИПК "Раминтек", диагностические препараты "Vitrotest" за несколько лет вытеснили с украинского рынка зарубежные аналоги. Впоследствии продукция прошла сертификацию в Европейском Союзе, начались экспортные поставки через европейскую компанию-дистрибьютора.

Сегодня это все в прошлом: Игорь Николаенко и Галина Раевская лишились бизнеса, производственное оборудование компании "ИПК "Раминтек" контролирует ее бывший директор Александр Мурга, а его новая компания-клон "Раминтек ЛТД" заполонила украинский рынок диагностических препаратов подделками-клонами без сертификатов под похожей маркой – "Vitro-Test".

Схема "отжима" бизнеса одним из партнеров типичная для Украины, рассказали журналисты программы "Стоп Коррупция": работавший ранее следователем Голосеевского райотдела милиции в Киеве директор и соучредитель компании "ИПК "Раминтек" Александр Мурга регистрирует компанию-клон "Раминтек ЛТД", где он – единоличный учредитель; вносит в уставный фонд компании тысячу гривен и переоформляет договор аренды производственных помещений с "ИПК "Раминтек" на свою "Раминтек ЛТД"; захватывает производственное оборудование, сбивая с него или повреждая идентификаторы – заводские обозначения и идентификационные номера, чтобы оборудование невозможно было идентифицировать; захватчики даже переклеили этикетки на ранее выпущенных партиях продукции; после этого Мурга оформляет на свою компанию "Раминтек ЛТД" новую торговую марку "Vitro-Test" вместо "Vitrotest" и начинает продавать свой фальсификат, который создает реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Квалификация следователя райотдела милиции не помогла Мурге сохранить надлежащее качество высокотехнологичной медицинской продукции – она не прошла сертификацию. А компания, которая "нарисовала" диагностическим препаратам "Vitro-Тест" сертификаты соответствия, через многочисленные аналогичные нарушения утратила статус центра сертификации. Это был громкий скандал, а на фальсификаторов документов завели уголовные дела.

"Если тест-система некачественная – тогда и лечение будет некачественным. У пациента могут не определить заболевание, или определить неверно. Человека лечить бесполезно, а при неадекватном лечении его здоровье будет ухудшаться", – объяснила последствия применения диагностических подделок специалист-биолог Татьяна Касьяненко.

Большинство крупных частных лабораторий и клиник отказались от закупок несертифицированных диагностических препаратов "Vitro-Test", и перешли на аналоги российского производства. Но Министерство здравоохранения не видит или не замечает подделок: государственная система здравоохранения – это больницы и даже военные госпитали – продолжают делать сложные анализы с помощью поддельных тест-систем с аннулированными сертификатами соответствия.

"По данным онлайновой системы государственных тендерных закупок Prozorro, лаборатории и больницы Украины в течение года продолжают закупать фальсификат, существующий по фейковый документам", – сообщили в своем расследовании журналисты телепроекта "Стоп Коррупция" на 5 канале.

 

Теги: Лекарства СМИ Расследования Медицина
Источник: 24 Канал
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