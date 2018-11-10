Украинский самбист сделал предложение своей девушке на чемпионате мира: трогательное фото
Во второй день на чемпионате мира по самбо в Бухаресте украинцы завоевали четыре медали – два серебра и две бронзы.
Однако самый трогательный момент произошел после "серебряного" финала украинца Андрей Кучеренко в весовой категории до 62 килограмм, сообщает Федерация самбо Украины.
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После его окончания Андрей Кучеренко взял микрофон и сказал: "Хотя мне сегодня не удалось победить, но у меня есть "золото"! Это Виктория!"После чего предложил ей руку и сердце. И услышал заветное: "Я согласна!".
Андрей Кучеренко сделал предложение своей девушке на чемпионате мира
Для Кучеренко это третья серебряная медаль чемпионатов мира – до этого он был вторым в Софии-2016 и Сочи-2017.
Отметим, что после двух дней соревнований в активе нашей команды девять медалей (2 золота, 4 серебра и 3 бронзы).
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