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      Украинский самбист сделал предложение своей девушке на чемпионате мира: трогательное фото

      22 Читати новину українською
      Украинский самбист сделал предложение своей девушке на чемпионате мира
      Украинский самбист сделал предложение своей девушке на чемпионате мира / sambo.net.ua

      Во второй день на чемпионате мира по самбо в Бухаресте украинцы завоевали четыре медали – два серебра и две бронзы.

      Однако самый трогательный момент произошел после "серебряного" финала украинца Андрей Кучеренко в весовой категории до 62 килограмм, сообщает Федерация самбо Украины.

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      После его окончания Андрей Кучеренко взял микрофон и сказал: "Хотя мне сегодня не удалось победить, но у меня есть "золото"! Это Виктория!"После чего предложил ей руку и сердце. И услышал заветное: "Я согласна!".


      Андрей Кучеренко сделал предложение своей девушке на чемпионате мира

      Для Кучеренко это третья серебряная медаль чемпионатов мира – до этого он был вторым в Софии-2016 и Сочи-2017.

      Отметим, что после двух дней соревнований в активе нашей команды девять медалей (2 золота, 4 серебра и 3 бронзы).

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      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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