Украинский самолет "Мрия" вернулся домой

Украинский самолет АН-225 "Мрия", который является крупнейшим грузовым воздушным судном в мире, вернулся в родной аэропорт в Гостомеле под Киевом. Самолет вернулся в Украину после миссии в Боливии, что в Южной Америке.

Об этом сообщает телеканал UATV.

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3 августа грузовой самолет Мрия совершил перелет из чилийского аэропорта Икике в сенегальскую Дакару. Оттуда после дозаправки и сервисных работ он уже вылетел в Украину,

– говорится в сообщении телеканала.

В Южной Америке "Мрия" сделала 12 последовательных рейсов, что является новым рекордом для самолета в коммерческих перевозках. На самолете украинцы перевезли около двух тысяч тонн оборудования для модернизации боливийских теплоэлектростанций.



За один рейс самолет доставлял 160 тонн груза. Первый рейс выполнили 27 июня.



Смотрите видео: отечественный самолет АН-225 "Мрия" вернулся в Украину после миссии в Боливии