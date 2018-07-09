Украинский шахматист Нижник выиграл престижный турнир в США

Винницкий гроссмейстер Илья Нижник стал победителем 46-го World Open 2018 в Филадельфии.

Украинец набрал 7,5 очка из 9-ти и стал единоличным лидером. При этом он опередил 197 участников, среди которых 31 гроссмейстер, сообщают Украинские шахматы.

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Также в турнире приняли участие еще трое украинцев. Киевлянин Павел Воронцов не испытал ни одного поражения и набрал 6 очков, став в итоге девятнадцатым. Евгений Штембуляк и Денис Шмелев закончили соревнования на 35 и 41 местах соответственно.