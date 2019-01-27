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      Украинский шпажист Никишин выиграл медаль на соревнованиях в Катаре

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      Никишин выиграл бронзу на соревнованиях в Катаре
      Никишин выиграл бронзу на соревнованиях в Катаре / GETTY IMAGES

      Украинский шпажист Богдан Никишин выиграл бронзовую награду на Гран-при в катарской Дохе. Никишина в полуфинале остановил испанец Юлен Перейра.

      38-летний Никишин, который является вторым номером мирового рейтинга, начал выступление с 1/32 финала.

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      В первом матче украинец победил представителя Гонконга Фон Хой Су (15:8). Далее украинец одержал победу над соотечественником Игорем Рейзлиным (15:11), выбил из борьбы нидерландского фехтовальщика Баса Вервейлена (15:13).

      В поединке за попадание в полуфинал Никишин оказался сильнее россиянина Сергея Беды (15:11). В 1/2 финала украинский шпажист проиграл 23-летнему испанцу Юлену Перейре со счетом 9:15.

      Таким образом Никишин третий раз в карьере выиграл бронзовую медаль на турнире в Дохе. Ранее лидер сборной Украины поднимался на третью ступеньку пьедестала почета в 2014 и 2006 годах. В нынешнем сезоне эта награда стала первой в активе Богдана.

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      Теги: Спорт Фехтование
      Источник: 24 Канал
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