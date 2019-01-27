Украинский шпажист Никишин выиграл медаль на соревнованиях в Катаре

Украинский шпажист Богдан Никишин выиграл бронзовую награду на Гран-при в катарской Дохе. Никишина в полуфинале остановил испанец Юлен Перейра.

38-летний Никишин, который является вторым номером мирового рейтинга, начал выступление с 1/32 финала.

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В первом матче украинец победил представителя Гонконга Фон Хой Су (15:8). Далее украинец одержал победу над соотечественником Игорем Рейзлиным (15:11), выбил из борьбы нидерландского фехтовальщика Баса Вервейлена (15:13).

В поединке за попадание в полуфинал Никишин оказался сильнее россиянина Сергея Беды (15:11). В 1/2 финала украинский шпажист проиграл 23-летнему испанцу Юлену Перейре со счетом 9:15.

Таким образом Никишин третий раз в карьере выиграл бронзовую медаль на турнире в Дохе. Ранее лидер сборной Украины поднимался на третью ступеньку пьедестала почета в 2014 и 2006 годах. В нынешнем сезоне эта награда стала первой в активе Богдана.

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