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      Украинский скандал в Вашингтоне: Помпео заговорил об оборонной поддержке для Украины

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      Майк Помпео
      Майк Помпео / theworldnews.net/

      Госсекретарь США Майк Помпео всячески пытается загладить скандал, возникший вокруг телефонного разговора президента Трампа, вероятно, с украинским гарантом Зеленским. В многочисленных интервью он защищает разговор лидеров обоих государств и теперь принялся уверять: переговоры о предоставлении военной поддержки Украине со стороны американской стороны всегда отвечали законности.

      Помпео, в то же время, подтвердил, что на этой неделе в Нью-Йорке планируется проведение встречи Трампа и Зеленского. Такие слова госсекретаря США сообщил "Голос Америки".

      Актуально: Трампу может грозить импичмент из-за разговора с Зеленским

      "Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы. Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню, как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент (Трамп – 24 канал) принял решение о предоставлении и не однажды, и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины", – рассказал он.

      Он также добавил, что переговоры относительно предоставления военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующие, на 100% законные и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

      Как вы помните, именно прошлая администрация позволила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины. Мы планируем говорить об этом на встрече с Зеленским на этой неделе,
      – добавил Майк Помпео.

      Что известно об "украинском скандале" в США?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Оружие Дональд Трамп Скандал Новости США Майк Помпео
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