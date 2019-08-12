Украинский скрипач исполнил авторскую мелодию на скале в Норвегии: волшебное видео

В рамках проекта #СвітОчимаСкрипаля украинский музыкант Святослав Кондрат записал впечатляющее видео на легендарном месте в Норвегии – Trolltunga (Язык Тролля).

Всемирно известный скрипач рассказал, что уже давно мечтал о путешествии к Языку Тролля. Норвегия известна своим строгим и холодным климатом, поэтому музыканту пришлось столкнуться сразу с несколькими испытаниями, пишет "РБК".

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Он вспомнил, что до последнего не верил, что у него получится снять материал для клипа.

Вызовов было очень много, и первый – это погода! Норвегия "славится" своим холодным климатом, где даже летом в горах часто идет снег, а солнечные дни можно сосчитать на пальцах одной руки. 20 километров пешком по горам под дождем и шквальным ветром – испытание еще то не только для меня, но и для всей команды,

– отметил Святослав.

Кроме того, всю дорогу до Языка Тролля их сопровождал постоянный дождь и порывы ветра, которые просто валили с ног.



Украинский музыкант Святослав Кондрат

Вторым вызовом для скрипача и его команды была ночевка в горах: на каменистых скалах, среди шквального ветра, в 15 километрах от ближайших человеческих жилищ. И несмотря на это, заметил скрипач, других смельчаков и искателей приключений было много.

Найти время, когда на локации вовсе не будет людей, почти невозможно. Но мы все преодолели и все сделали! Красота, которую нам удалось снять, завораживает и манит,

– подытожил Кондрат.

Кто такой Святослав Кондрат?

Это всемирно известный украинский скрипач. Только за последние два года Святослав Кондрат вместе со своей командой сыграл более 100 концертов на ведущих концертных площадках Украины и написал более 50 композиций для скрипки. Его называют "Первой скрипкой Украины" в жанре pop-violin, ведь это единственный музыкант в нашей стране, который своим творчеством популяризирует не только скрипку, но и современную инструментальную музыку.





Украинский скрипач

К слову, он выполнил авторскую мелодию ViKing на скале Язык Тролля. Это скала необычной формы, которая возвышается на заоблачной высоте над живописным озером Рингедалсватн в Норвегии.

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