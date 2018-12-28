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      Украинский спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса

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      Львовянин Олег Скавыш
      Львовянин Олег Скавыш / Фото из открытых источников

      Львовянина Олега Скавыша, который протащил зубами корабль массой 600 тонн, внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

      Олег Тягнизуб стал 50-м рекордсменом Украины.

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      Церемония вручения специальной награды состоялась в Одессе. И неслучайно, так как именно здесь 30 октября львовский педиатр Олег Скавыш, известный как "Тягнизуб", установил мировой рекорд, протянув зубами корабль. 

      рекорд львів
      Львовянин протянул зубами корабль массой 600 тонн

      Во время награждения мужчина в очередной раз поразил всех своей силой – на глазах десятков людей он внезапно зубами поднял в воздух девушку.

      рекорд Львів
      Рекордсмен зубами поднял в воздух девушку

      "На подтверждение мировых рекордов нужен год, а может и больше. Так как Олег уже морально был готов и знал все трудности и препятствия этому процессу, нам удалось это сделать за две недели с момента того, как все документы были собраны", – пояснил президент Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

      Смотрите видео установления рекорда:

       

      "Свой рекорд я посвятил защите бездомных животных, и советую всем это делать", – отметил рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Олег Скавыш.

      Теги: Спорт Новости Одессы Новости Львова Рекорды
      Источник: 24 канал
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