Украинский спортсмен попал в Книгу рекордов Гиннеса

Львовянина Олега Скавыша, который протащил зубами корабль массой 600 тонн, внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

Олег Тягнизуб стал 50-м рекордсменом Украины.

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Церемония вручения специальной награды состоялась в Одессе. И неслучайно, так как именно здесь 30 октября львовский педиатр Олег Скавыш, известный как "Тягнизуб", установил мировой рекорд, протянув зубами корабль.



Львовянин протянул зубами корабль массой 600 тонн

Во время награждения мужчина в очередной раз поразил всех своей силой – на глазах десятков людей он внезапно зубами поднял в воздух девушку.



Рекордсмен зубами поднял в воздух девушку

"На подтверждение мировых рекордов нужен год, а может и больше. Так как Олег уже морально был готов и знал все трудности и препятствия этому процессу, нам удалось это сделать за две недели с момента того, как все документы были собраны", – пояснил президент Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Смотрите видео установления рекорда:

"Свой рекорд я посвятил защите бездомных животных, и советую всем это делать", – отметил рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Олег Скавыш.