Украинский суд снял арест с акций "дочки" российского Сбербанка

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск "Сбербанка России" и отменил аресты и запреты в отношении акций украинской "дочки" этого банка, а также счетов в ценных бумагах.

Суд принял доводы истца, что "Сбербанк России" не является должником по арбитражным решениям, а акции "Сбербанка Украины" принадлежат "Сбербанку России", а не Российской Федерации. Об этом свидетельствует решение суда от 10 октября.

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В то же время суд отклонил доводы, что конечным владельцем акций "Сбербанка России" является Россия.

Также в своем решении суд ссылается на постановление Верховного Суда от 25 января. Этот суд оставил в силе решение предыдущего суда, который приказал снять арест движимого и недвижимого имущества банков "Сбербанк", "ВТБ Банк" и "Проминвестбанк" – филиалов аналогичных российских банков.

Почему акции "дочки" российского "Сбербанка" накладывали арест?

Арест на акции "Сбербанка Украины" был наложен по иску компаний, связанных с Игорем Коломойским. Они пытались взыскать имущество российских госбанков в Украине во исполнение решения Гаагского суда. В мае 2018 года Арбитраж в Гааге постановил выплатить украинским компаниям 159 миллионов долларов за захваченные активы в оккупированном Крыму.