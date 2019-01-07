Украинский теннисист получил травму во время футбольной игры и пропустит важные турниры

Украинский теннисист Илья Марченко, имея возможность сыграть квалификацию на Australian Open, решил пропустить турнир и сыграть на менее рейтинговых соревнованиях в Коламбусе и Орландо. Но и там 31-летнему украинцу не удалось провести ни одного матча.

Причиной стала травма, которую Илья получил во время футбольного матча.

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"Я сначала решил не лететь в Австралию, отдав предпочтение двум слабым турнирам в Америке. Но в конце декабря неудачно упал на плечо во время футбольного матча между нашей теннисной командой – FC Fuzate и словенцами визави", – рассказал Илья в комментарии Xsport.

"Сделал МРТ, жду ответ. По ощущениям, скорее, с ребрами что-то. И если так, то их никак быстро не восстановить – нужен покой и придется ждать, когда все заживет", – добавил теннисист.

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