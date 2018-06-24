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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинский теннисист Стаховский выиграл первый титул в сезоне

22 Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский

Украинец Сергей Стаховский выиграл турнир в британском Илкли, обыграв в финале Оскара Отте из Германии.

На победу украинец потратил всего один час и 18 минут, справившись за два сета.

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В первом сете в третьем и четвертом гейме теннисисты сумели взять по подаче соперника. Еще одну подачу соперника Стаховский выиграл в девятом гейме, с третьего раза реализовав брейк-пойнт. В следующем гейме без лишних проблем украинец оформил победу в сете.

Девятый гейм на своей подаче немец проиграл и во втором сете. Несмотря на то, что до этого теннисисты выиграли все свои подачи, в следующем гейме Стаховский снова без проблем выиграл гейм, а также сет и матч.

Стаховский – Отте 2:0 (6:4, 6:4)

Таким образом украинский теннисист выиграл первый титул в этом сезоне. До этого Стаховский в финале в одиночном разряде играл еще в августе 2017 года в Портороже, где завоевал титул.

Теги: Теннис Сергей Стаховский Новости спорта
Источник: 24 Канал
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