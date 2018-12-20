Украинский тренер признан лучшим в 2018 году в чемпионате Латвии

Главный тренер футбольного клуба "Рига" Виктор Скрипник был признан лучшим тренером 2018 года в Латвии.

Украинский тренер выиграл чемпионат и кубок Латвии в 2018 году. За 28 матчей чемпионата Латвии команда украинца набрала 68 очков. Скрипник возглавил "Ригу" летом этого года.

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Стоит отметить, что это первые титулы для Скрипника в качестве тренера и первые для клуба, основанного в 2014 году.

Виктор Скрипник с 1996-го до 2004 года играл за "Вердер" и дважды становился чемпионом Германии. После завершения карьеры остался в Бремене – работал в молодежной академии клуба. В 2013 году защитник сборной Украины возглавил дубль немецкой команды. Осенью следующего года его назначили главным тренером "Вердера". В сезоне 2014/15 Виктор Скрипник был признан лучшим тренером Бундеслиги.

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