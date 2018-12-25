Украинский тренер с позором покинул клуб из Казахстана
Украинский тренер Сергей Зайцев не будет тренировать казахстанский "Акжайик" в сезоне 2019 года.
Причины прекращения сотрудничества не сообщаются, пишет Kazfootball.kz.
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Украинский специалист возглавил "Акжайик" в конце июля 2018 года. Под его руководством команда лишь однажды победила в 13 матчах, одержала 4 ничьих и 8 раз проиграла. Команда по итогам года вылетела из Премьер-лиги.
Напомним, что ранее наставник возглавлял запорожский "Металлург", "Зарю" (Бельцы) и львовские "Карпаты".
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Источник: 24 Канал
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