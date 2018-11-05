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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Украинский тренер вместе со своим клубом стал чемпионом Латвии

      69 Читати новину українською
      Виктор Скрипник
      Виктор Скрипник / rigafc.lv

      ФК "Рига", которую возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, досрочно гарантировала себе золотые медали чемпионата Латвии.

      В 27-м туре первенства столичный клуб одержал победу "Валмиером" со счетом 2:0 и досрочно гарантировал себе первое место. За тур до конца чемпионата преимущество "Риги" над "Вентспилсом" составляет шесть очков.

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      Это уже второй титул для украинского тренера. Ранее "Рига" под руководством Скрипника победила в финале Кубка Латвии, обыграв в серии пенальти "Вентспилс". Таким образом, команда украинского наставника оформила золотой дубль.

      Отметим, что в прошлом году "Рига" стала бронзовым призером чемпионата и финалистом национального Кубка.

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      Теги: Футбол Спорт Латвия
      Источник: 24 Канал
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