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      Украинский тренер возобновит работу в клубе, который является соперником "Динамо" в Лиге Европы

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      Роман Григорчук вернется в "Астану"
      Роман Григорчук вернется в "Астану" / twitter.com/fc_astana

      Украинский тренер Роман Григорчук вскоре вернется в "Астану" в качестве главного тренера.

      По информации "Динамомании", казахстанский клуб провел с украинским наставником переговоры и пришли к решению, что Григорчук вернется в команду с наступлением 2019 года.

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      Отметим, что в августе Григорчук брал паузу в карьере, связанную с семейными обстоятельствами, и команду временно возглавлял Григорий Бабаян, который сумел привести команду к чемпионству и набрать 8 очков в групповом турнире Лиги Европы.

      Напомним, "Астана" является соперником "Динамо" в Лиге Европы. На данный момент команда из Казахстана занимает 2 место в группе. В последнем туре "Астана" сыграет с "Ренном" и в этом матче команде достаточно не проиграть для выхода в плей-офф.

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      Теги: Футбол Спорт Динамо Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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