Украинский ведущий Владимир Остапчук во второй раз стал отцом
Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Елена во второй раз стали родителями – у пары родился сын.
Мальчик родился в частной клинике Маунт-Синай в Торонто 19 марта в 10 часов утра по местному времени, пишет Viva!
Ранее Владимир рассказывал, что стоимость родов там составляет от 12 тысяч долларов и больше.
Для сына Владимир и Елена выбрали имя задолго до родов. Супруги назвали малыша Эван-Александр.
Как пишет издание, Остапчук присутствовал при родах и даже перерезал пуповину.
Как известно, супруги воспитывают старшую дочь Эмилию.
Источник: 24 Канал
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