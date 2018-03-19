Украинский ведущий Владимир Остапчук во второй раз стал отцом

Украинский ведущий Владимир Остапчук и его жена Елена во второй раз стали родителями – у пары родился сын.

Мальчик родился в частной клинике Маунт-Синай в Торонто 19 марта в 10 часов утра по местному времени, пишет Viva!

Ранее Владимир рассказывал, что стоимость родов там составляет от 12 тысяч долларов и больше.

Для сына Владимир и Елена выбрали имя задолго до родов. Супруги назвали малыша Эван-Александр.

Как пишет издание, Остапчук присутствовал при родах и даже перерезал пуповину.

Допис, поширений Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) 4 Бер 2018 р. о 4:12 PST

Как известно, супруги воспитывают старшую дочь Эмилию.