Украинский вратарь Коваль в сногсшибательном прыжке отразил пенальти: видео

Вратарь киевского "Динамо" Максим Коваль снова отличился качественными действиями за свою команду "Аль-Фатех".

Арендованный у "Динамо" вратарь отбил пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Вехда" Мекка.

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Коваль отбил пенальти в компенсированное время, после того как "Аль-Фатех" пропустил. Это уже третий отраженный пенальти украинцем в этом сезоне.

(Смотрите момент пенальти с 11.36)

"Аль-Фатех", набрав 19 очков, занимает одиннадцатое место в турнирной таблице после 16-ти туров.

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