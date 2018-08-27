Украинский вратарь Лунин официально перешел в "Леганес"

Мадридский "Реал" договорился с "Леганесом" об аренде украинского голкипера Андрея Лунина. Соглашение рассчитано до 30 июня 2019 года.

Игрок сборной Украины будет выступать под 99-м номером. Об этом информирует официальный сайт клуба.

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Официальное представление Лунина в новом клубе состоится 30 августа

Отметим, в прошлом сезоне "Леганес" финишировал на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. Сейчас он идет 16-м после двух туров.

Напомним, что состав мадридского "Реала" Лунин пополнил этим летом, перебравшись в него из луганской "Зари". Однако место в главной команде ему завоевать не удалось.

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