Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"
Вратарь Андрей Лунин официально перебрался в мадридский "Реал" из луганской "Зари".
Соответствующая информация обнародована на официальном сайте "Реала".
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Отмечается, что контракт подписан на шесть лет. Сумма трансфера не разглашается.
Отмечается, что испанский клуб мог заплатить луганской "Зари" около 9 миллионов евро сразу, и еще 4,5 миллиона евро разнообразными бонусами.
Стоит отметить, что Андрей Лунин уже успел дебютировать за национальную сборную Украины.
Источник: 24 Канал
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