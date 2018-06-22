Украинский вратарь Лунин официально перешел в мадридский "Реал"

Вратарь Андрей Лунин официально перебрался в мадридский "Реал" из луганской "Зари".

Соответствующая информация обнародована на официальном сайте "Реала".

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Отмечается, что контракт подписан на шесть лет. Сумма трансфера не разглашается.

Отмечается, что испанский клуб мог заплатить луганской "Зари" около 9 миллионов евро сразу, и еще 4,5 миллиона евро разнообразными бонусами.

Стоит отметить, что Андрей Лунин уже успел дебютировать за национальную сборную Украины.