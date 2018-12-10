Украинский вратарь неожиданно завершил карьеру в 24 года

24-летний вратарь винниковского "Руха" Александр Дяченко после очередной травмы решил повесить перчатки на гвоздь.

На этот раз вратарь сломал ногу и после долгих раздумий объявил, что уходит из футбола.

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Откровенно говоря, я давно раздумымал над тем, чтобы завершить футбольную карьеру. А после того, как на тренировке неудачно упал и сломал ногу, то понял, что окончательно наступило время перемен. Это уже пятый мой перелом на левой ноге. Думаю это был знак. Футбол, а значит жизнь в Украине изменилась. У меня уже есть ребенок, и о нем нужно думать. Я решил развиваться в другом направлении, буду теперь заниматься строительным бизнесом,

– прокомментировал свое решение футболист.

Отметим, что в текущем сезоне Дьяченко провел лишь один поединок – кубковую встречу с "Черкасщиной-Академией", еще 13 раз попадал в заявку на матчи команды из Винников.

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