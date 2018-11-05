Украинский вратарь отбил пенальти необычным способом: видео
Вратарь ПФК "Сумы" неожиданно отразил пенальти головой в 16-м туре Первой лиги.
Игрок "Горняка-Спорт" Евгений Лозовой заработал пенальти в концовке поединка и решил сам его исполнить. Но вместо того, чтобы сделать 3:1, "горняки" в итоге упустили победу.
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Евгений пробил нехитро по центру ворот. Вратарь "Сум" Артем Штанько не шелохнулся и остался по середине ворот, отбив этот удар необычным способом – головой.
После нереализованного пенальти, ПФК "Сумы" бросились в бой и сумели сравнять счет. Матч завершился со счетом 2:2.
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Источник: 24 Канал
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